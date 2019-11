Juventus-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus affronta il Milan nel posticipo domenicale del 12° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 12ª giornata di si chiude con il posticipo domenicale serale dell'Allianz Stadium di , che propone il big match fra la di Maurizio Sarri e il di Stefano Pioli. La Vecchia Signora è chiamata a rispondere all' , vittoriosa nell'anticipo contro il , per mantenere la vetta della classifica. I bianconeri hanno 29 punti e sono tuttora imbattuti con 9 successi e 2 pareggi.

Dal canto loro i rossoneri, dodicesimi in graduatoria con e a quota 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, vanno a caccia di una vittoria di prestigio per riscattare un avvio di stagione molto deludente che ha portato la società ad esonerare Marco Giampaolo e ad affidare la panchina all'attuale allenatore.

Negli 84 precedenti fra le due formazioni disputati in Serie A in casa dei piemontesi, Madama conduce ampiamente con 42 vittorie, 21 pareggi e 21 affermazioni dei milanesi. L'ultima vittoria esterna del Milan contro la Vecchia Signora risale ad oltre 8 anni fa, ovvero al 5 marzo 2011, quando la squadra guidata allora da Allegri si impose 1-0 sui rivali con goal di Gattuso. Da allora solo successi bianconeri, ben 8 consecutivi.

I rossoneri, a riprova delle difficoltà mostrate in questa prima parte della stagione, escludendo le conclusioni ribattute dagli avversari, sono la squadra della Serie A con la più bassa percentuale di tiri nello specchio, soltanto il 35%, mentre la Juventus è al 4° posto con il 50%.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior realizzatore dei Campioni d' con 5 goal realizzati, il polacco Krzysztof Piatek è invece il giocatore più prolifico del Milan con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Data: 10 novembre 2019

10 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan si disputerà la sera di domenica 10 novembre 2019 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Fabio Maresca della sezione di , è previsto per le ore 20.45. Sarà il 169° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il big match Juventus-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche con l'opzione 4K HDR.

La telecronaca del posticipo domenicale sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani. Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma Sky Calcio Club, condotto in studio da Fabio Caressa.

Per gli abbonati Sky sarà anche possibile vedere Juventus-Milan in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android dallo store, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Sarri valuterà soltanto nella rifinitura l'utilizzo di De Ligt in difesa e di Cristiano Ronaldo in attacco: il centrale olandese ha accusato infatti un lieve fastidio alla caviglia, mentre il campione portoghese accusa un po' di dolore al ginocchio. Se l'ex non venisse rischiato, accanto a Bonucci al centro della difesa giocherebbe Rugani. A destra la scelta ricadrà nuovamente su Cuadrado, preferito a Danilo, mentre a sinistra giocherà Alex Sandro. Panchina per De Sciglio. In mediana il gallese Ramsey potrebbe essere arretrato a mezzala destra, ma nelle ultime ore sono salite le azioni di Bentancur, con Pjanic playmaker e Matuidi mezzala sinistra. Davanti dipenderà tutto dalla presenza o meno di CR7: se ci sarà, al suo fianco l'ex Higuain potrebbe spuntarla su Dybala, se non dovesse farcela spazio alla 'Joya' in coppia con il 'Pipita'.

Pioli ha escluso a sorpresa Kessié dai convocati per scelta tecnica ed è orientato a schierare il reparto con Bennacer in regia e Paquetá e Krunic mezzali ai suoi lati. In attacco Piatek è nuovamente favorito su Rafael Leão per il ruolo di centravanti, mentre Suso e Calhanoglu dovrebbero essere confermati come esterni offensivi. Nella linea difensiva, visto l'infortunio di Musacchio, Leo Duarte affiancherà al centro Romagnoli, con Conti preferito a destra a Calabria e Theo Hernández a sinistra a Ricardo Rodríguez, comunque di nuovo pienamente a disposizione dopo l'infortunio. Da non escludere tuttavia l'opzione 3-4-2-1, con il tecnico parmense che ha a lungo provato la difesa a tre in allenamento. Resta in infermeria Castillejo, si ferma anche Borini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu