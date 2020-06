Juventus-Milan dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Semifinale di ritorno di Coppa Italia, torna il calcio con Juventus-Milan: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il calcio italiano riparte con la Coppa Italia. A porte chiuse, con la paura che possano essere scoperti nuovi casi di coronavirus nel mondo del pallone, e scendono in campo per il ritorno della prima semfiinale del torneo. In palio la finalissima prevista il 17 giugno.

Si riparte dall'1-1 della gara d'andata, in cui Cristiano Ronaldo riuscì a pareggiare in extremis a San Siro su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Calabria. Vantaggio dei padroni di casa da parte di Rebic, prima che il dischetto cambiasse il carattere di favorita in vista del ritorno.

Se il risultato del ritorno, allo Stadium, sarà di 1-1 dopo i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori, visto che negli ultimi giorni è stato deciso di eliminare i supplementari, in vista dell'incredibile mole di partite che le squadre dovranno affrontare nei mesi estivi.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Data: 12 giugno 2020

12 giugno 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : RAI

RAI Streaming: RAI

ORARIO JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan si giocherà venerdì 12 giugno 2020 alle ore 21: il calcio d'inizio è previsto all'Allianz Stadium di Torino, che come ovvio sarà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus.

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulla Rai, precisamente su Rai 1. Il prepartita della sfida dello Stadium inizierà alle 19:30 su Rai Sport HD, ovvero il canale 57 del digitale terrestre e il numero 227 nel decoder di Sky.

Sarà possibile seguire Juventus-Milan in diretta grazie a RaiPlay, servizio offerto gratuitamente dalla Rai: in questo modo il big match di Coppa , valido per la semifinale di ritorno, verrà trasmesso su pc, cellulare e tablet scaricando l'app ufficiale o in alternativa collegandosi al sito www.raiplay.it.

Tra i pali ci sarà Buffon, portiere designato di , con Szczesny in panchina. In difesa Sarri è pronto a schierare Bonucci e De Ligt centrali, con Danilo (in rimonta su Cuadrado) ed Alex Sandro sulle fasce laterali. In mezzo Bentancur potrebbe giocare da mezzala col ritorno di Pjanic in regia e Matuidi a sinistra. Khedira dunque verso la panchina. Attacco di fuoco con Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain out.

Alla pari di Higuain è come noto k.o (nonchè squalificato) anche Ibrahimovic, sostituito da Rebic come prima punta. Alle sue spalle ci sarà Bonaventura, supportato da Paquetà e Calhanoglu come esterni del 4-2-3-1 di Pioli. In mezzo Bennacer e Kessiè sono la mediana scolpita, mentre a sinistra lo squalificato Theo Hernandez sarà sostituito da Calabria. A completare la retroguardia Donnarumma, Conti, Kjaer e Romagnoli. Out Musacchio, pure lui infortunato, così come l'altro squalificato Castillejo.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli