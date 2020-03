Juventus-Milan senza Donnarumma: non convocato

Gianluigi Donnarumma salterà Juventus-Milan di Coppa Italia: il portiere non è stato convocato da Pioli per il match dello 'Stadium'.

Notizia negativa per il a quasi 24 ore dalla sfida di Coppa contro la . Nella semifinale di ritorno, infatti, non ci sarà Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero non ha ancora recuperato e non parteciperà alla spedizione rossonera.

📰 #CoppaItalia: #JuveMilan

Our 21-man squad list for the semis second leg 🔴⚫

I 21 rossoneri convocati per il ritorno della Semifinale #SempreMilan pic.twitter.com/IvwQbyqIOe — AC Milan (@acmilan) March 3, 2020

Come successo nella gara di campionato contro la (in quel caso a partita in corso) a difendere la porta del Milan ci sarà probabilmente Asmir Begovic, portiere acquistato nella finestra invernale di calciomercato.

Il processo di guarigione della caviglia sinistra infortunata a Firenze non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure, anche in vista del futuro sia in campionato che in coppa, qualora la squadra dovesse approdare alla finale.

Come se non bastasse, Pioli sarà inoltre senza gli squalificati Castillejo, Ibrahimovic e Hernandez. Unica notizia positiva il recupero di Kjaer, anche se sarà da capire domani un suo eventuale impiego dal 1'.