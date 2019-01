Juventus-Milan, Cristiano Ronaldo punta al suo 13° trofeo diverso in carriera

Il re delle finali Cristiano Ronaldo può conquistare il 13° titolo diverso della sua carriera: solo 6 finali vinte su 14 per un Higuain in dubbio.

Il teatro di Jeddah mette in palio la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan in una serata dai mille spunti: il re delle finali Cristiano Ronaldo in una gara che può aprire il ciclo di successi in bianconero del portoghese.

Il fuoriclasse della Juventus conosce una sola parola quando si tratta di finali: 'vittoria'. CR7 può conquistare questa sera il 13° trofeo diverso della sua carriera, il primo in Italia.

Arriva diversamente invece a questo appuntamento il 'Pipita' Higuain, coinvolto in un turbolento vortice di mercato con uno 'score' non proprio esaltante e soprattutto in dubbio per stasera : l'argentino ha infatti vinto solamente 6 finali su 14 in carriera, addirittura 0 su 3 con la maglia della Nazionale.

Per Higuain può essere l'ultima partita con la maglia del Milan, ma in caso di presenza anche essere la ghiotta occasione di riscatto proprio contro quel Ronaldo che di fatto lo ha spedito nella lista delle cessioni in casa Juventus.

Allegri recupera Cancelo sulla destra ma deve fare a meno dell'infortunato Mandzukic: davanti toccherà dunque a Douglas Costa completare il tridente con Dybala e CR7, mentre Bernardeschi scalpita per un posto dal 1'. A centrocampo ballottaggio tra Khedira e Bentancur, con quest'ultimo favorito per affiancare Pjanic e Matuidi.

Pochi dubbi per Gattuso, che non potrà contare sulla fantasia di Suso: al suo posto il connazionale Castillejo con Calhanoglu e uno tra Higuain e Cutrone davanti. Conferma a centrocampo per il nuovo arrivato Paquetà, già titolare in Coppa Italia contro la Sampdoria. In difesa Calabria è in vantaggio su Conti, Zapata accanto a capitan Romagnoli.

Probabili formazioni Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.