Juventus-Milan, Bonaventura avvisa i compagni: "E' ora di vincere qualcosa"

Il centrocampista del Milan non sarà in campo a Jeddah, ma ricorda con gioia l'ultima vittoria in Supercoppa: "Eravamo nettamente sfavoriti...".

Jeddah, Arabia Saudita. Nel pomeriggio di mercoledì 16 gennaio si assegnerà il primo trofeo stagionale italiano. Juventus e Milan si affrontano per sollevare al cielo asiatico la Supercoppa Italiana. Una gara che non vedrà tutti i protagonisti presenti, visti diversi infortunati da una parte e dall'altra. Tra i rossoneri, ad esemio, non ci sarà Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista del Milan, in campo nell'ultima Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri proprio contro la Juventus, è comunque pronto a tifare per i suoi compagni a Jeddah. Bonaventura sa che anche stavolta i bianconeri sono favoriti. Come l'ultima volta:

"Giocavamo contro una Juventus fortissima e non eravamo certo noi i favoriti, anzi eravamo nettamente sfavoriti. Avevamo preparato bene la partita. In effetti, non ci limitammo a vincere il trofeo, per la verità anche sul piano della prestazione riuscimmo a giocare molto bene".

Bonaventura riavvolge il nastro dei ricordi, in quella Supercoppa vinta a Doha non solo segnò, ma andò anche dagli undici metri:

"Ero teso ma non troppo. Sapevo dove e come volevo tirare. Ho mirato l'angolo, ho calciato forte ed è andata bene. Lo confesso: se prima della partita qualcuno mi avesse detto che avremmo vinto noi, non ci avrei creduto. Vittorie così ti ripagano di tanti sacrifici e di tanta fatica negli allenamenti" L'articolo prosegue qui sotto

La Juventus ha perso le ultime due edizioni della Supercoppa, contro il Milan a Doha e dunque contro la Lazio. Per questo Bonaventura è pronto a suonare la carica:

"È ora di cercare di vincere qualcosa. Bisogna sfruttare questa partita, perché per il Milan è importante vincere. Ogni anno il Milan deve ambire a vincere qualcosa".

Fuori dall'Europa League, lontano anni luce dal primo posto in Serie A, il Milan di Gattuso ha la possibilità di salvare la stagione con la Supercoppa Italiana e magari con la Coppa Italia dopo aver battuto la Sampdoria negli ottavi, qualificandosi al turno successivo. Parola al campo.