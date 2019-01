Juventus-Milan 1-0: Ronaldo di testa, Supercoppa ai bianconeri

La Juventus si aggiudica la sua ottava Supercoppa Italiana: Cristiano Ronaldo gela il Milan, espulso Kessié. Higuain in campo nella ripresa.

La Juventus conquista il primo trofeo del nuovo anno, supera il Milan nelle Supercoppe Italiane vinte – portandosi a otto – e dà continuità a un'egemonia nostrana sempre più lacerante: per gli avversari. Cade il Diavolo, che spedisce Higuain inizialmente in panchina.

Tra febbre e mercato, la sensazione è che l'avventura in rossonero dell'attaccante argentino sia ormai agli sgoccioli; futuro, probabilmente, targato Chelsea. Per un attaccante scontento, ce n'è un altro che invece non smette di mostrare al mondo il suo sorriso smagliante. Si chiama Cristiano Ronaldo e, tanto per cambiare, porta a casa rete ed ennesimo titolo: il primo in bianconero, il tredicesimo diverso di una carriera irripetibile.

Allegri ritrova Cancelo che, dopo l'operazione al menisco, torna regolarmente al suo posto sulla corsia destra. Bentancur preferito a Khedira, Douglas Costa e non Bernardeschi. Il tutto, e non è una novità, su base 4-3-3. Stesso sistema di gioco utilizzato da Gattuso, che getta nella mischia dal 1' Paquetà e Cutrone.La prima occasione della partita della partita capita sul sinistro di Douglas Costa, che con il mancino a giro spaventa, e non poco, Donnarumma.

Dall'altra parte copione simile, ma di destro, con Calhanoglu protagonista. Madama accelera, sfiora la rete con Cancelo e Ronaldo, tuttavia la prima frazione termina in parità.Nella ripresa è il Milan a fare sul serio con Cutrone, che da bomber di razza centra la traversa.

E, come ormai da routine, la Juventus non concede un'altra possibilità. Ronaldo – di testa – firma il successo. Un lampo patito dai rossoneri, specialmente da Kessié, che con un'entrata eccessivamente energica su Emre Can si guadagna la doccia anticipata. Nel finale, contatto in area tra Emre Can e Conti, ma Banti non ravvisa gli estremi per concedere il penalty alla formazione meneghina.

I GOAL

61' RONALDO 1-0 - Pjanic controlla palla sulla trequarti e serve l'ex Real Madrid che scatta sul filo del fuorigioco e di testa batte Donnarumma da pochi passi.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 1-0

MARCATORI: 61' Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Cancelo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 7, Alex Sandro 6; Bentancur 6 (86' Bernardeschi s.v.), Pjanic 6.5 (65' Emre Can 6), Matuidi 6; Douglas Costa 6.5 (89' Khedira s.v.), Dybala 5.5, Ronaldo 7. Allenatore: Allegri

MILAN (4-3-3) G. Donnarumma 5; Calabria 6, Zapata 6, Romagnoli 6.5, Rodriguez 6; Kessié 4.5, Bakayoko 6, Paquetà 6 (71' Borini 5); Castillejo 5.5 (70' Higuain 6), Calhanoglu 6, Cutrone 7 (79' Conti s.v.). Allenatore: Gattuso

Arbitro: Banti

Ammoniti: Calhanoglu, Alex Sandro, Pjanic, Castillejo, Kessié, Calabria, Rodriguez, Dybala

Espulsi: Kessié