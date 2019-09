Juventus, maxi-rinnovo in arrivo con lo sponsor Jeep: 50 milioni a stagione

Jeep e Juventus starebbero per rinnovare l'accordo in scadenza nel 2021. La società bianconera dovrebbe incassare più del doppio.

Soldi freschi in arrivo per la che, secondo quanto scrive 'Tuttosport', nei prossimi mesi potrebbe rinnovare il contratto con lo sponsor Jeep a cifre decisamente più alte rispetto a quelle attuali.

L'attuale accordo con Jeep (marchio di proprietà della FCA) infatti scade nel 2021 e prevede il versamento di 16 milioni di euro a stagione più bonus per un totale massimo di 20 milioni.

La top 10 degli incassi da sponsor tecnici

1. (Nike, 110 milioni);

2. (Adidas, 108);

3. (Adidas, 108);

4. (Puma, 72 milioni);

5. (Adidas, 66 milioni);

6. (Nike, 66 milioni);

7. Juventus (Adidas, 51 milioni);

8. (New Balance, 50 milioni);

9. (Adidas, 47 milioni);

10. (Nike, 33 milioni)

Il contratto però era stato firmato prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, ecco perchè adesso la Juventus conta di incassare più del doppio ovvero 50 milioni a stagione. Una cifra in linea con quella dei top club europei e con quanto viene già versato da Adidas alla stessa Juventus. Ma non solo.

La società bianconera infatti è al lavoro per trovare un nuovo sponsor per il retro-maglia e non esclude di inserirne un altro anche sulla manica. L'obiettivo, insomma, è quello di ricavare in tutto circa 120-130 milioni a stagione.

Il marchio Juventus d'altronde secondo l'indice POWA è uno di quelli che valgono di più nel mondo nel calcio dietro solo a Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Arsenal e Liverpool. Adesso è l'ora di passare all'incasso.