Juventus, Matuidi sul caso Lukaku: "Anche io vittima di razzismo a Cagliari"

Brutto episodio di razzismo a contro Romelu Lukaku: l'episodio ha fatto il giro d'Europa e anche il centrocampista della Blaise Matuidi ha voluto esprimere la propria solidarietà al collega avversario.

Intervenuto in conferenza stampa, il mediano francese ha ricordato lo stesso problema avuto sempre nel capoluogo sardo:

"Razzismo in ? Ho già avuto questo problema, lo stesso avuto da Lukaku ed era anche nello stesso stadio. Penso che debbano essere prese delle misure, il razzismo non ha posto nel calcio come in tutti gli altri sport".

L'appello di Matuidi contro quelle minoranze ancora presenti nei nostri stadi italiani:

"Non è un buon esempio per i più giovani, faremo di tutto affinchè non sia più presente, anche se riguarda sempre una minoranza. Ma per questa minoranza non c'è posto negli stadi. Sta alle autorità prendere le giuste decisioni".