Juventus, Marchisio ricorda: "Il compagno più casinista? Pepe"

La resta ovviamente nel cuore di Claudio Marchisio, cresciuto nelle giovanili bianconere e diventato poi un pilastro della Prima squadra negli anni post-Calciopoli.

L'ex centrocampista, intervenuto in collegamento durante il programma del canale tematico 'Casa ', tra le altre cose ha ricordato un goal a cui è rimasto particolarmente legato ovvero quello realizzato contro l' quando i bianconeri giocavano ancora all'Olimpico.

"E' stato un'emozione davvero forte, ho sempre detto ai miei familiari che mi sarebbe piaciuto vedere il mio goal dagli spalti, è stata una gioia stupenda. In quel momento non capivo nulla. Mentre stavamo entrando avevo due tipi di tacchetti differenti, sono tornato indietro e me le sono cambiate. Poi quella non è un'esultanza, non capivo nulla mandavo baci a tutti".