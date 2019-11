Juventus, Marchisio diventa giornalista: scriverà per il Corriere Torino

Dopo aver annunciato di recente il suo addio al calcio giocato, Claudio Marchisio inizia un'avventura tutta nuova diventando collega di chi tante volte lo ha intervistato. L'ex centrocampista della sbarca nel mondo del giornalismo collaborando con l'edizione di del Corriere della Sera.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il breve annuncio è arrivato proprio sulle pagine del quotidiano di RCS proprio in occasione del suo primo articolo:

L'ex giocatore della Nazionale ha parlato nel suo primo lavoro con il Corriere di Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata in esattamente un anno fa, titolato "Il mio impegno per il ritorno di Silvia Romano".

"Come cittadino di questo paese sono grato a Silvia, sono orgoglioso di averla come connazionale e chiedo con forza che le istituzioni a tutti i livelli facciano tutto il possibile affinché ritorni presto in . È inaccettabile che si trovi ancora nelle mani dei suoi rapitori. Non c’è altro tempo da perdere, ne è già trascorso troppo"

Marchisio si impegna in prima persona in un tema delicatissimo, l'ex giocatore manda un forte messaggio alle autorità e alla società nel tentativo di sensibilizzare:

"Ci scuseremo a nome di quei poverini che non hanno saputo fare meglio che scagliarsi contro "chi se la va a cercare". Silvia non se l’è andata a cercare, Silvia si è impegnata anche a nome nostro sfoderando un coraggio enorme. Abbiamo bisogno di Silvia e di persone come lei per ricordarci che non può esistere felicità individuale in un mondo ingiusto".