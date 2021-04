Stagione difficile per la Juventus, Marchisio: "Il calo era iniziato già con Allegri"

Claudio Marchisio, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, spiega: “La stagione sarà fallimentare se non si va in Champions”.

Quella della Juventus è stata sin qui una stagione complicata. La compagine bianconera è infatti sì riuscita a raggiungere la finale di Coppa Italia, ma in campionato non è riuscita a reggere il passo della capolista Inter, mentre in Champions League si è fermata già agli ottavi di finale contro il Porto.

Claudio Marchisio, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato come secondo lui la recente sconfitta interna patita contro il Benevento abbia certificato la fine delle speranze di poter vincere ancora lo Scudetto.

“Per me sì, ma anche senza quello stop sarebbe stato molto difficile. L’Inter ha una sicurezza interna di spogliatoio, anche quando soffre non prende gol. La Juve spazia da partite che domina solo se riesce a sbloccarle ad altre in cui va in difficoltà: manca equilibrio nel saper soffrire e poi fare male”.

Andrea Pirlo ha spesso parlato di un problema di personalità.

“La personalità a molti non manca, non c’è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi, a parte Chiesa e McKennie gli altri hanno avuto alti e bassi. La testa conta tanto, a fine anno bisogna farsi tutti un esame di coscienza: solo chi ha voglia di vincere e lottare deve rimanere. Ora però ci vuole unità d’intenti, per il terzo posto e per togliersi qualche sfizio negli scontri diretti”.

A finire sul banco degli imputati è stato anche lo stesso Pirlo.

“Il calo della Juve è iniziato l’ultimo anno di Allegri: in questa stagione rispetto alle due precedenti è mancato solo lo scudetto, ma in Champions per due anni ha rischiato di uscire agli ottavi. Il tricolore ha nascosto una discesa lenta. Però è giusto andare avanti con Andrea. La Juve era già in calo come prestazioni e come qualità, ci sono giocatori forti che hanno esperienza ma bisogna ritrovare lo spirito Juve e l’amalgama”.

L’ex centrocampista della Juventus non vuole ancora parlare di stagione fallimentare.

“Sarà fallimentare se non si va in Champions, per una questione economica e perché la Juve deve puntare sempre in alto. Ma da tifoso dico: guardiamo anche che cosa ha fatto la squadra per 9 anni. Puntare il dito mi sembra troppo. Vincere non è mai scontato, la normalità per gli altri è vivere una stagione come quella attuale della Juve”.

