Juventus, Marchisio ai tifosi: “Mi mancava il vostro abbraccio”

Ieri la passerella prima di Juventus-Roma, oggi il ringraziamento di Claudio Marchisio ai tifosi bianconeri: "So solo che mi mancava qualcosa...".

L'addio improvviso in estate dopo una vita passata in bianconero: Claudio Marchisio non aveva avuto il tempo di salutare il proprio pubblico prima di volare in Russia. Ieri il 'Principino' è tornato allo Stadium, dove è stato accolto con grande affetto prima del fischio d'inizio del big match con la Roma.

So solo che mi mancava qualcosa, e che quel qualcosa era il vostro abbraccio.

Da sempre e per sempre con la mano sul petto! pic.twitter.com/DKTSz77vqO
— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 23 dicembre 2018

Oggi il centrocampista italiano ha ringraziato i tifosi della Juventus sul proprio profilo 'Twitter'.

Cori e canti per Marchisio, che con gli occhi lucidi ha assaporato il saluto di un popolo che per anni gli è stato accanto: un saluto arrivato con qualche mese di ritardo, ma che non ha perso il proprio calore.