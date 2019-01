Juventus, Mandzukic sul suo rientro: "Lavoro per tornare in un paio di settimane"

Mandzukic su Instagram: "Lavoro per tornare insieme ai miei compagni in un paio di settimane".

La Juventus dovrà fare a meno di Mario Mandzukic ancora per un paio di settimane e non per un periodo di tempo più lungo, come era stato paventato nelle scorse ore.

La conferma l'ha data il diretto interessato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram per incitare i compagni prima del match di Supercoppa italiana contro il Milan.

Queste le dichiarazioni del croato, che a questo punto dovrebbe rientrare ad inizio febbraio.

"Lavorando duramente per tornare con i miei compagni in un paio di settimane. Nel frattempo, sono il loro più grande tifoso, in bocca al lupo per stasera".

Mandzukic soffre di una lesione al flessore della coscia sinistra, che lo ha già costretto a saltare la parte finale del 2018 ed il match di Coppa Italia contro il Bologna.

Salterà inoltre il match di campionato contro il Chievo ma potrebbe tornare disponibile per quello successivo contro la Lazio del 27 gennaio o al massimo il 2 febbraio contro il Parma. Nessun problema per il doppio match europeo contro l'Atletico Madrid in programma a metà e fine febbraio.

