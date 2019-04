Juventus, Mandzukic rischia la prova tv: ha scalciato Romagnoli

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Rizzoli ha ammesso anche l'errore di Fabbri su Mandzukic. Il croato rischia la prova tv.

- di sabato deve ancora finire. Vi abbiamo raccontato di come la squadra rossonera sia arrabbiata e oggi parlerà con Gattuso e Romagnoli di fronte a Rizzoli. Ma non è l'unica conseguenza della sfida dello Stadium: la Vecchia Signora infatti rischia una prova .

Prima il “bravo bravo” all’arbitro, poi il calcio a #Romagnoli...

Secondo voi #Mandzukic è stato espulso o almeno ammonito per uno dei due???😂#JuventusMilan pic.twitter.com/OhwUrku1tp — John Fox (@JohnFoxFPA) 6 aprile 2019

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, Mario Mandzukic rischia la prova tv per aver scaciato Romagnoli in area di rigore della Juventus (episodio che proprio dal Milan è stato fatto notare come secondo mancato rigore dopo il braccio di Alex Sandro).

Dopo un calcio piazzato, Romagnoli e Mandzukic entrano in contatto ed il croato scalcia il difensore rossonero da terra. L'arbitro Fabbri ed il VAR non notano nulla, ma Rizzoli ha riconosciuto questo come errore della direzione di gara, oltre al mancato rigore concesso per fallo di mano di Alex Sandro.

Adesso c'è da capire se il Giudice Sportivo potrà prendere le immagini per valutare una squalifica a Mario Mandzukic, o meno. Tra l'altro in questo caso nemmeno Calvarese al VAR ha fatto notare niente al direttore di gara, mentre in occasione del fallo di mano di Alex Sandro aveva fatto sapere a Fabbri che per lui era rigore.