Juventus-Manchester United, Chiellini e Mandzukic pronti: Matuidi e Bernardeschi no

Affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Cancelo, trauma distorsivo per Bernardeschi. Lavoro personalizzato per Matuidi.

Dopo la vittoria di sabato sera in casa contro il Cagliari, la Juventus lavora per recuperare i propri infortunati in vista della sfida di Champions League di mercoledì sera contro il Manchester United.

Come si legge dal comunicato ufficiale della società, Allegri recupera Chiellini e Mandzukic, che si sono allenati regolarmente con il gruppo. Situazione più complicata per gli altri degenti bianconeri. Cancelo si è allenato a parte a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per Douglas Costa, vittima di un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

"Durante la seduta odierna, che ha visto Chiellini e Mandzukic allenarsi con il gruppo, Matuidi ha affrontato un lavoro personalizzato, finalizzato al recupero dalla contusione all'anca" il comunicato diffuso dalla Juventus. "Allenamento differenziato per Cancelo a causa di un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra.

Solo trattamenti per Douglas Costa, che accusa un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Andrà valutato giorno per giorno il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato da Bernardeschi durante la fase di recupero dall'affaticamento allo psoas, mentre Kean dovrà essere sottoposto ad accertamenti per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra".

La situazione peggiore sembra essere quella riguardante Federico Bernadeschi. L’ex Fiorentina, infatti, ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ed andrà valutato giorno per giorno. La sua presenza mercoledì sera allo Stadium contro gli uomini di Mourinho è fortemente in dubbio.

Percentuali maggiori di recupero – per lui come per gli altri infortunati – per il match di domenica sera, quando la Vecchia Signora farà visita al Milan a San Siro. Sarà l’ultimo impegno per i bianconeri prima della pausa per le Nazionali.