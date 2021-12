JUVENTUS-MALMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Malmo

Data: 08-12-2021

Orario: 18.45

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

Streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

La Juventus chiude la fase a gironi di Champions League ospitando il Malmo all'Allianz Stadium.

Bianconeri già qualificati agli ottavi ma con residue speranze di poter centrare il primo posto nel girone a discapito del Chelsea.

La formazione di Massimiliano Allegri per arrivare prima nel suo raggruppamento deve vincere e sperare che i Blues non facciano altrettanto in casa dello Zenit. Oppure, in caso di tonfo londinese a San Pietroburgo, alla Juve basterebbe almeno un punto.

A Torino arriva la formazione svedese, matematicamente ultima, la quale non ha più nulla da chiedere alla competizione.

Nel match d'andata giocato all'Eleda Stadium, i piemontesi si sono imposti con un secco 0-3 griffato dagli squilli di Alex Sandro, Dybala e Morata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Malmo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-MALMO

Juventus-Malmo si disputerà mercoledì 8 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MALMO IN TV

La sfida tra Juventus e Malmo verrà trasmessa in diretta streaming su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

JUVENTUS-MALMO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming del match grazie al servizio Sky Go: vi basterà collegarvi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della sfida di Torino dalla programmazione.

La trasmissione in diretta streaming sarà consentita anche da Mediaset attraverso il servizio a pagamento di Infinity+. Dopo aver completato registrazione e abbonamento si potrà seguire la partita in diretta sul dispositivo con il quale verrà effettuato l'accesso.

Il racconto di Juventus-Malmo sarà affidato anche a GOAL: attraverso la tradizionale diretta testuale riceverete costanti aggiornamenti sui momenti salienti del match dell'Allianz Stadium: dall'annuncio delle formazioni, passando per la cronaca della partita, sino alle interviste successive al fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è stato ancora comunicato chi racconterà la sfida dello Stadium

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MALMO

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ad un 4-2–3-1 nel quale Bonucci e de Ligt dovrebbero andare a formare la coppia centrale di difesa davanti a Szczesny. Locatelli e Bentancur agiranno in mediana, mentre in attacco Morata agirà da unica punta supportato da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi.

Probabile 3-5-2 per Tomasson, con Ahmedhodzic, Nielsen e Moisander chiamati a completare il terzetto difensivo davanti a Dahlin. Berget e Ries presidieranno gli esterni, mentre in attacco toccherà alla coppia Birmancevic-Colak.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson.