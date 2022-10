Juventus-Maccabi Haifa dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus deve battere il Maccabi Haifa per sperare ancora negli ottavi: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

JUVENTUS-MACCABI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus-Maccabi Haifa

• Data: mercoledì 5 ottobre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport

• Streaming: SkyGo, NOW, Infinity+

Ultima chiamata per la Juventus che nella terza giornata della fase a gironi di Champions League affronta il Maccabi Haifa. Le due squadre sono entrambe ultime nel Gruppo H con zero punti, ecco perché i bianconeri devono assolutamente vincere se vogliono sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

L'unico precedente tra Juventus e Maccabi Haifa risale alla fase a gironi della Champions League 2009/10, quando i bianconeri hanno vinto entrambe le partite contro la formazione israeliana per 1-0.

Il Maccabi Haifa ha vinto una sola partita contro squadre italiane nel 1993 in Coppa delle Coppe, l'avversario era il Parma. Per il resto il bilancio parla di un pareggio e tre sconfitte. Inoltre gli israeliani non hanno mai vinto una partita di Champions League in trasferta (1 pareggio e sei sconfitte) e hanno perso le ultime otto partite giocate nella competizione.

La Juventus, reduce da tre sconfitte consecutive in Champions League, non ha mai perso quattro partite di fila nella competizione e non ha mai perso le prime tre partite di una singola edizione mentre non ha vinto nessuna delle prime tre gare nel 2013/14, quando non ha superato la fase a gironi.

Tutto su Juventus-Maccabi Haifa: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-MACCABI HAIFA

La partita di Champions League tra Juventus e Maccabi Haifa, valida per la quarta giornata del Gruppo H, si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MACCABI HAIFA IN TV

Juventus-Maccabi Haifa sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

JUVENTUS-MACCABI IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky Juventus-Maccabi Haifa di Champions sarà visibile anche in streaming con SkyGo, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet.

Atre opzioni per vedere Juventus-Maccabi Haifa in streaming sono NOW (il servizio live e on demand di Sky), acquistando il pass 'Sport' e selezionando la finestra dell'evento oppure Infinity+, solo per gli abbonati al servizio, sia in diretta tv che in streaming.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Maccabi Haifa su Sky è stata affidata a Riccardo Gentile col commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Infinity invece non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire live Juventus-Maccabi Haifa: prepartita, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MACCABI HAIFA

Rispetto alla gara di campionato contro il Bologna possibile il ritorno al 4-3-3 con Di Maria, squalificato anche contro il Milan, nel tridente completato da Kostic e Vlahovic, quest'ultimo in ballottaggio con Milik. A centrocampo probabili i rientri di Miretti e Paredes accanto a Rabiot, davanti a Szczesny confermatissimi Bremer e Bonucci mentre sugli esterni agiranno Cuadrado e uno tra Danilo e De Sciglio.

Difesa a tre anche per il Maccabi con Batubinsika, Goldberg, Seck. Lavi e Abu Fani a centrocampo, Sundgren e Haziza esterni. Chety agirà alle spalle di Pierrot e David.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; Miretti, Paredes, Rabiot; Kostic, Vlahovic, Di Maria.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David.