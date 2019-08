Juventus, Luca Pellegrini è arrivato in Sardegna: andrà in prestito al Cagliari

Luca Pellegrini è arrivato questo pomeriggio in Sardegna: è fatta per il prestito secco al Cagliari, attese a breve firma e ufficialità.

Nuovo rinforzo in arrivo per il di Tommaso Giulini e del D.s. Marcello Carli. È sbarcato questo pomeriggio in Sardegna Luca Pellegrini, il terzino sinistro che già negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione indossò la maglia rossoblù.

Il club isolano e la hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito secco del giocatore classe 1999. Pellegrini terminato il trasferimento a titolo temporaneo dello scorso gennaio, era tornato alla , ma il club giallorosso lo aveva scambiato con Spinazzola, da cui il suo approdo a .

Sotto la guida di Maurizio Sarri, Pellegrini ha lavorato per tutto il ritiro precampionato, ma il club bianconero, che ha esigenza di sfoltire il proprio organico in vista della compilazione delle liste per la e la , ha deciso di cederlo nuovamente ai sardi, in modo da farlo crescere ulteriormente e farlo giocare con regolarità.

II giocatore aveva richieste anche da altri club di Serie A, fra cui l' e il , ma alla fine ha scelto di tornare dove aveva fatto bene nei mesi scorsi, collezionando 12 presenze e guadagnandosi la stima dei tifosi rossoblù.

Per il suo ritorno al Cagliari mancano ormai soltanto la firma e l'ufficialità, considerato che il terzino sinistro potrebbe anche non sostenere nuovamente le visite mediche, avendo fatto soltanto qualche giorno fa i test al J-Medical con i bianconeri.