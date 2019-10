Juventus-Lokomotiv: tornano Matuidi e Szczesny, ballottaggio Dybala-Higuain

Rispetto alla partita contro il Bologna, in Champions League sono pronti a tornare Matuidi e Szczesny, mentre Dybala scalpita.

La arriva alla sfida di contro la Mosca nel migliore dei modi: dopo la sosta sono subito arrivati i tre punti in contro il e tutti i giocatori chiamati in causa da Sarri cominciano a dare le giuste garanzie. Contro i russi, però, torneranno i titolarissimi...

Nonostante l'ottima prova fornita contro il Bologna, Buffon tornerà in panchina, con Szczesny che si riprenderà il ruolo di titolare. In difesa dovrebbe essere tutto confermato, anche se Danilo insidia Cuadrado, anche per farlo rifiatare. Per il resto Bonucci, De Ligt e Alex Sandro completeranno la retroguardia.

A centrocampo Blaise Matuidi torna a far sedere Rabiot in panchina, prendendo il suo posto di mezz'ala sinistra. Pjanic non si tocca in cabina di regia, con Khedira interno destro.

In attacco, nei tre ruoli, i dubbi più grandi di Maurizio Sarri. L'unico sicuro della maglia da titolare, nemmeno a dirlo, è Cristiano Ronaldo. Accanto a lui il ballottaggio è serrato tra Dybala e Gonzalo Higuain.

In Champions League la Joya ha trovato pochissimo spazio quest'anno, entrando solo nella parte finale delle due gare contro l' ed il . Contro la Lokomotiv scalpita per avere più spazio, ma il Pipita è in grande forma.

Dietro di loro il favorito resta Federico Bernardeschi, ma Ramsey cresce di condizione fisica e, dopo aver saltato il Bologna, si gioca comunque una piccola occasione per poter scalzare l'ex .