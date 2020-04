La Juventus si 'rifà' il logo: iniziativa per i tifosi

I tifosi della Juventus possono personalizzare il logo della società come meglio credono: gli autori delle creazioni più votate riceveranno dei premi.

In assenza di calcio giocato, sono tante le iniziative promosse dai club di per interagire con i propri tifosi: oltre alle videochat con i giocatori, la ha pensato anche ad un modo per stimolare la creatività del popolo bianconero.

Sulla piattaforma 'Your Icon' è possibile infatti rimodellare il logo della 'Vecchia Signora': ognuno può scatenare la vena artistica che c'è in lui, e le creazioni più originali e votate dalla community riceveranno dei premi.

L'attuale logo venne adottato nel 2017, in sostituzione di quello precedente che presentava ancora il toro, simbolo della città di , completamente scomparso nella nuova riproposizione che prevede la presenza di una 'J' dallo stile minimal.

Quella scelta non fu priva di polemiche da parte dei 'conservatori', attaccati alla tradizione e ai ricordi che ne derivano: ma nel calcio moderno, come ben si sa, non c'è spazio per la nostalgia.