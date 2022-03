JUVENTUS-LIVERPOOL YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Liverpool Youth League

Data: 15 marzo 2022

15 marzo 2022 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Sky Sport Uno e Sky Sport Football Streaming: SkyGo e NOW

La Juventus Primavera sogna in grande in Youth League. Dopo aver superato gli olandesi dell'AZ agli ottavi di finale, la formazione di Alberto Bonatti affronta i pari età del Liverpool nei quarti della competizione con l'obiettivo di arrivare per la prima volta nella propria storia in semifinale.

La Juventus non aveva mai raggiunto i quarti di Youth League: ci è riuscita lo scorso 2 marzo, vincendo in casa dell'AZ dal dischetto dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Un successo che ha portato i giovani bianconeri nel novero delle migliori otto d'Europa. A sua volta il Liverpool si è imposto ai calci di rigore contro il Genk, approdando ai quarti di finale di Youth League: gli inglesi e i belgi avevano pareggiato per 1-1 nei 90 minuti.

Juventus-Liverpool si giocherà in gara unica, senza che sia prevista una partita di ritorno: chi vince approda in semifinale, chi perde viene eliminato dalla Youth League. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, ancora una volta, non ci saranno supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Di seguito tutte le informazioni su Juventus-Liverpool di Youth League: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO JUVENTUS-LIVERPOOL YOUTH LEAGUE

Juventus-Liverpool, gara unica valida per i quarti di finale di Youth League, si giocherà allo Juventus Training Center di Vinovo nel pomeriggio di martedì 15 marzo 2022: il calcio d'inizio della sfida tra la formazione bianconera e quella inglese sarà alle ore 16.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LIVERPOOL YOUTH LEAGUE IN TV

Juventus-Liverpool di Youth League sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della competizione: in particolare il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

JUVENTUS-LIVERPOOL YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere Juventus-Liverpool di Youth League anche in diretta streaming, sempre per gli abbonati a Sky: il match sarà fruibile sull'applicazione SkyGo e su NOW.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LIVERPOOL YOUTH LEAGUE

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Turicchia, Bonetti, Iling; Chibozo, Mbangula. All. Bonatti

LIVERPOOL (5-4-1): Davies; Mabaya, Koumetio, Quansah, Corness, Norris; Musialowski, Woltman, Frauendorf, Balagizi; Cannonier. All. Bridge-Wilkinson