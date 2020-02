Juventus, parte la missione 'Lione': Sarri verso la conferma del 4-3-3

Chiusa la pratica SPAL, la Juventus può concentrarsi sul Lione. Pjanic e Higuain verso il recupero, ma l’argentino potrebbe partire dalla panchina.

Serviva una vittoria alla per avere la certezza di conservare la vetta solitaria della classifica e per iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di che la vedrà impegnata sul campo del e la vittoria è arrivata sul campo della .

La compagine bianconera potrà ora tornare a concentrarsi sul suo cammino nella massima competizione continentale per club, sapendo che ad attenderla ci sarà un match di andata degli ottavi di finale in che può nascondere delle insidie.

Come riportato da Tuttosport, Maurizio Sarri dovrebbe recuperare sia Gonzalo Higuain che Miralem Pjanic per la gara in programma mercoledì sera al Parc Olympique Lyonnais. L’attaccante è stato negli ultimi giorni alle prese con una lombalgia, ma non essendo la situazione seria dovrebbe essere regolarmente a disposizione senza affanni. Discorso simile per l’ex che ha il tempo per smaltire un problema all’adduttore destro e riprendere il suo posto in cabina di regia, il tutto mentre Douglas Costa non dovrebbe invece essere rischiato.

La sensazione è quella che il tecnico bianconero si affiderà ad un 4-3-3 e, da questo punto di vista, il rientro di Higuain garantisce delle opzioni in più. Il Pipita potrebbe infatti essere il perno centrale di un tridente completato da Cristiano Ronaldo ed uno tra Dybala e Cuadrado, ma visto lo stato di forma che sta vivendo il colombiano, Sarri potrebbe riproporre quanto già visto contro a Ferrara: Dybala centravanti con Ronaldo e Cuadrado esterni.

In difesa non dovrebbe esserci dall’inizio Chiellini (non ha ancora i 90’ nelle gambe) e dovrebbe toccare a Bonucci e Di Ligt al centro, mentre sugli esterni dovrebbero agire Danilo ed Alex Sandro.

Detto del probabile recupero di Pjanic, la cerniera di centrocampo dovrebbe essere completata da due tra Ramsey, Bentancur e Rabiot.