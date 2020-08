Juventus-Lione dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus sfida il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalla formazione a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 7 agosto 2020

7 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, Canale 5

Sky, Canale 5 Streaming: Sky Go e Mediaset Play

Dopo aver festeggiato il nono Scudetto consecutivo, per la Juventus è arrivata l'ora dell'esame di francese contro il Lione.

Nel ritorno degli ottavi di ai bianconeri servirà vincere con due goal di scarto per accedere alla Final Eight in programma a Lisbona.

All'andata, giocata a Lione il 26 febbraio prima dello stop causa pandemia, la Juventus è stata sconfitta 1-0 dalla squadra di Rudi Garcia.

Il Lione dal canto suo viene da un lungo periodo di inattività dopo la sospensione definitiva della ma nella finale di Coppa di Lega ha messo in grossa difficoltà il PSG, vittorioso solo ai calci di rigore.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Lione: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-LIONE

Juventus-Lione si disputerà la sera di venerdì 7 agosto 2020 alle ore 21.00. La gara, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà regolarmente all'Allianz Stadium di ma a porte chiuse.

Juventus-Lione sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Aldo Serena.

La sfida Juventus-Lione sarà visibile anche in diretta . Per gli abbonati Sky la partita potrà essere seguita mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Sarà possibile vedere Juventus-Lione in streaming anche acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand della tv satellitare, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui le gare della . Infine la gara sarà disponibile gratuitamente in diretta streaming su Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la partita Juventus-Lione anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dal pre-partita, avrete le ultime novità sulle due squadre, con le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, la diretta live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Sarri non avrà sicuramente a disposizione Khedira, neppure inserito in lista Champions. Out anche De Sciglio e Douglas Costa. C'è invece ottimismo sul recupero di Dybala che comunque dovrebbe partire dalla panchina: al centro del tridente quindi agirà Higuain con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ai suoi lati. In difesa rientra De Ligt, non al meglio per il solito problema alla spalla, accanto a Bonucci. Cuadrado e Alex Sandro saranno i due terzini. Pjanic dovrebbe riprendersi il posto in cabina di regia con Bentancur e Rabiot ai suoi lati.

Garcia potrà contare sull'importantissimo recupero di Depay, che farà coppia con Dembelé in attacco. Non ci sarà invece l'autore del goal decisivo all'andata, Tousart, già ceduto all' . Occhi puntati sul talentino Aouar che piace moltissimo anche alla Juventus. Davanti al portiere Lopes, grande protagonista in Coppa di Lega, sarà ancora difesa a tre.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay.