Juventus-Lione, cosa succede se finisce 1-0? Supplementari o rigori? Il regolamento

Juventus chiamata alla sfida col Lione nel ritorno degli ottavi di Champions: cosa succede se i bianconeri vincono per 1-0?

I tifosi della hanno cerchiato in rosso una data sul calendario: quella del 7 agosto, giorno del ritorno degli ottavi di finale di in programma all'Allianz Stadium contro il , che all'andata in vinse per 1-0 grazie ad un goal realizzato da Tousart.

Cristiano Ronaldo e compagni hanno a disposizione un solo risultato per poter accedere alla Final Eight: la vittoria. Ma cosa succede se al termine dei 90 minuti il risultato è sull'1-0 in favore dei campioni d' ?

In molti se lo staranno chiedendo, alla luce di quanto accaduto a giugno in con la decisione di evitare i tempi supplementari e procedere direttamente con i calci di rigore, peraltro fatali ai bianconeri in finale contro il .

Provvedimento preso per limitare quanto più possibile il dispendio fisico dei calciatori, all'alba di un tour de force con tante partite ravvicinate in campionato. Ma in Champions accadrà la stessa cosa? Andiamo a scoprire cosa dice il regolamento.

JUVENTUS-LIONE, SUPPLEMENTARI O RIGORI SE FINISCE 1-0? IL REGOLAMENTO

Il regolamento dell'UEFA parla chiaro: in caso di parità assoluta tra andata e ritorno si giocherebbero i tempi supplementari e, solo qualora la situazione d'equilibrio dovesse persistere, si andrebbe ai calci di rigore.

Ecco la nota rilasciata in occasione del Comitato Esecutivo andato in scena a giugno.

"Tutte le partite dei quarti di finale e delle semifinali andranno ai supplementari e ai rigori in caso di pareggio al fischio finale. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni".

I supplementari, dunque, sarebbero evitati solo con un risultato diverso dall'1-0: in quest'ultimo caso sarebbe necessario uno sforzo ulteriore da parte delle squadre per approdare tra le migliori otto del continente.

Ai supplementari, inoltre, sarà possibile effettuare una sostituzione in più rispetto alle cinque concesse nei 90 minuti regolamentari.