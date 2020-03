Juventus-Lione, Aulas: "Si giocherà a Torino a porte chiuse"

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas: "Nel peggiore dei casi erano stati fatti dei piani per giocare a Malta a porte chiuse"

Intervenuto in occasione dell'evento "BFM Business", il presidente del , Jean Michel-Aulas, s'è soffermato sulla sfida di ritorno tra la e l'OL valevole per accedere ai quarti di finale di :

"Per ora è previsto che la gara si disputi a porte chiuse, ma ogni giorno emergono informazioni differenti. L’ ha fermato le partite di campionato, ma mi pare che le gare internazionali non siano contemplate. Pertanto la sfida di ritorno a si giocherà. Sicuramente si giocherà a Torino o, nel peggiore dei casi, erano stati fatti dei piani per giocare a Malta a porte chiuse: siamo nell'indecisione più totale: ".

Insomma, tutto in divenire. Ma il nuovo decreto emanato dal Governo prevede lo stop dei match per i campionati nazionali, non per quelli internazionali. Dunque, tutte le strade dovrebbero portare a -Lione sotto la Mole, ovviamente senza tifosi sugli spalti.