Juventus Legends-Milan Legends: giocatori e biglietti del match

Sfida di calcio a 5 a giugno tra le leggende della Juventus e quelle del Milan, tra cui Del Piero: tutte le informazioni sull'evento.

Tempo di amichevoli estive, in vista del campionato 2022/2023 al via ad agosto. Non solo. In programma anche diverse sfide per rivedere all'opera le vecchie leggende del calcio italiano, come quelle di Milan e Juventus. Di fronte per un match che sa di storia e nostalgia.

A giugno è infatti in programma la sfida tra Juventus Legends e Milan Legends: un evento che vedrà in campo Campioni del Mondo e volti ben noti che hanno vestito la maglia di bianconeri e rossoneri negli anni '90 e 2000, vincendo trofei su trofei.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS LEGENDS-MILAN LEGENDS

Il 20 giugno 2022 le leggende bianconere e rossonere scenderanno in campo in quel di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Appuntamento alle 20:30, in quel del PalaMaggetti, palazzetto dello sport locale che ospiterà l'incontro di calcio a 5 tra Juventus e Milan.

I GIOCATORI DI JUVENTUS E MILAN PRESENTI: CHI CI SARÀ

Alessandro Del Piero

Angelo Di Livio

Simone Pepe

Antonio Chimenti

Massimo Ambrosini

Massimo Oddo

Marco Amelia

Federico Giunti

Christian Brocchi

I 5 ex giocatori della Juventus affronteranno i vecchi volti del Milan in un match di calcio a cinque. Inizialmente era prevista la presenza di Fabrizio Ravanelli, che verrà sostituito da un altro ex bianconero che verrà svelato nella giornata di sabato 18 giugno 2022. Juventus Legends contro Milan Legends è in programma alle 20:30, con apertura dei cancelli del PalaMaggetti prevista alle 19.

BIGLIETTI JUVENTUS LEGENDS-MILAN LEGENDS

I tagliandi per assistere alla gara di calcio a 5 tra Juventus e Milan sono presenti sul sito ufficiale dell'organizzazione Nardone Eventi, fino ad esaurimento posti: il costo dei biglietti varia a seconda del posto scelto all'interno del palazzetto dello sport.