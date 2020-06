Juventus-Lecce, quando Buffon sbagliò tutto: "Avrei preferito rompermi i legamenti"

Un grossolano errore del portiere bianconero permise al Lecce di pareggiare, tenendo lo Scudetto in bilico fino all'ultimo.

Sono passati otto anni, quasi, dal primo Scudetto della nuova , quella finita in Serie B prima della rinascita. Sono passati otto anni, inoltre, dalla famosa partita dello Stadium tra i bianconeri e il , quella in cui Buffon sembò un portiere normale capace, ogni tanto, di compiere qualche grave errore.

Dopo il vantaggio iniziale, infatti, la Juventus venne rimonta con il goal di Bertolacci, in seguito ad un retropassaggio che Buffon non riuscì a controllare: palla sfuggita dai piedi e finita in quelli di Muriel, velocissimo attaccante colombiano ora in forza all'Ataltanta, in rete per l'1-1 finale.

La rete di Bertolacci, con il clamoroso errore di Buffon, avrebbe potuto di fatto cambiare la storia del primo Scudetto vinto da Conte alla guida della Juventus, visto e considerando un vicinissimo in classifica, poi distanziato in seguito alla sconfitta nel Derby contro l' .

Nell'autobiografia di Conte, l'ex tecnico bianconero svelò cosa gli disse Buffon:

"Scusa Antonio, ho sbagliato. Avrei preferito rompermi i legamenti piuttosto che fare un errore così grossolano".

A mezzanotte Buffon mandò tale sms a Conte, che ripose immediatamente al suo portiere, e amico:

"Non ti devi scusare per niente e con nessuno. Perché la tua storia è lì, davanti a tutti. Hai dato tantissimo alla Juventus e alla Nazionale. Non devi scusarti con me, né con i compagni, né con i dirigenti, né con i tifosi: stai dando il massimo e darai ancora di più".

Alla fine la Juventus riuscì a portare a casa lo Scudetto, con Del Piero e Buffon capaci di dimenticare Calciopoli e la retrocessione in Serie B: da lì un dominio assoluto nelle stagioni seguenti.

E dire che quello scivolone avrebbe potuto cambiare tutta la storia della Juventus: sliding doors.