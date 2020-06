Juventus-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

La Juventus sfida in casa il Lecce per la 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista della ospita allo Stadium il di Fabio Liverani nella prima gara della 28ª giornata del massimo campionato. La Vecchia Signora guida la classifica con 66 punti e un cammino di 21 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e prova a tenere a distanza la , prima inseguitrice. I salentini sono terzultimi assieme al a quota 25, con 6 vittorie, 7 pareggi e 14 k.o.

Madama ha un vantaggio netto nei 15 precedenti disputati in casa con i salentini: 10 sono infatti le vittorie, a fronte di 4 pareggi e un'unica sconfitta. Il Lecce di Delio Rossi riuscì a vincere fuoricasa il 25 aprile 2004, con un pirotecnico 4-3 deciso dalle reti di Franceschini e Chevanton e da una doppietta dell'ivoriano Konan.

I piemontesi arrivano da 4 vittorie consecutive in campionato, fra cui il recente successo per 2-0 con il Bologna, mentre i salentini hanno collezionato una vittoria e tre pesanti sconfitte consecutive negli ultimi 4 impegni, con un passivo di almeno 4 reti subite nelle ultime 3.

Fra i marcatori, Cristiano Ronaldo è il giocatore più prolifico dei bianconeri con 22 reti all'attivo, 5 in meno del capocannoniere Ciro Immobile. Nel Lecce spiccano invece le 9 reti di Marco Mancosu, specialista dei tiri dal dischetto, visto che ben 6 goal arrivano per lui con trasformazioni dagli 11 metri. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Lecce

Juventus-Lecce Data: 26 giugno 2020

26 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-LECCE

Juventus-Lecce si disputerà la sera di venerdì 26 giugno 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di e in assenza di pubblico, per rispetto del protocollo adottato per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.45. Sarà il 16° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida Juventus-Lecce, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il match Juventus-Lecce sarà visibile anche in diretta per gli utenti Sky mediante Sky Go e si potrà seguire sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Chiunque ha comunque la possibilità di vedere la partita attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Emergenza sulla fascia sinistra difensiva per Sarri, che dopo Alex Sandro perde anche De Sciglio per infortunio. Contro il Lecce nel ruolo di terzino sinistro dovrebbe essere adattato Matuidi, con la conferma di Cuadrado come terzino destro e della coppia centrale De Ligt-Bonucci. Fra i pali dovrebbe giocare ancora Szczesny. A centrocampo Pjanic agirà da playmaker con Bentancur e Ramsey mezzali. Nel tridente d'attacco Dybala sarà la punta centrale, con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo che giocheranno nuovamente da esterni offensivi. Possibile l'innesto a partita in corso di Bernardeschi, apparso in discreta forma contro il .

Liverani dovrà fare a meno di Lapadula, infortunatosi contro il . La sua assenza si aggiunge a quelle di Farias, oltre che di Dell'Orco, Deiola e Barak, tutti infortunati. Davanti potrebbe essere Babacar ad agire da centravanti. Alle sue spalle come trequartisti si candidano Falco e Saponara. Mancosu potrebbe infatti essere nuovamente impiegato da mezzala a centrocampo, accanto al regista Tachtsidis e a Petriccione. In difesa, accanto a Lucioni, potrebbe rivedersi Rossettini al posto di Meccariello, con Rispoli e Calderoni esterni bassi davanti al portiere Gabriel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar.