Juventus-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita la Lazio nella 26ª giornata della Serie A 2020/21: dalle novità sulle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Lazio

Juventus-Lazio Data: 6 marzo 2021

6 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Juventus di Andrea Pirlo va alla caccia di un altro successo interno che possa restituire continuità, nella seconda di tre gare all'Allianz Stadium: la terza sarà quella col Porto in Champions League. Prima, però, c'è la Lazio.

Segui Juventus-Lazio in diretta streaming su DAZN

Piena emergenza per la squadra di Pirlo, che vede la vetta lontana ma spera di rientrare e nel frattempo deve difendere un posto in Champions League. La sfida con la Lazio in questo senso può essere decisiva ed un'occasione da non perdere.

All'andata un girone fa il goal di Caicedo nel recupero firmava un 1-1 che aveva rappresentato una battuta d'arresto inattesa per la squadra di Pirlo. Un girone dopo, i bianconeri in piena emergenza infortuni, tornano a sfidare Inzaghi e i suoi uomini con l'obbligo di vincere.

Nell'ultimo precedente a Torino una doppietta di Cristiano Ronaldo aveva fissato il 2-1, mentre nella gara precedente i bianconeri avevano vinto 2-0. L'ultimo successo dei biancocelesti è dell'ottobre 2017, con doppietta di Immobile e un rigore decisivo parato da Strakosha a Dybala in pieno recupero.

Potete trovare tutte le informazioni su Juventus-Lazio in questa pagina: dalle ultime sulle formazioni a dove seguire la gara in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-LAZIO

Juventus-Lazio si giocherà all'Allianz Stadium di Torino sabato 6 marzo alle ore 20.45. Il match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21 si disputerà a porte chiuse.

Juventus-Lazio sarà in direttta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire l'anticipo del sabato alle 20.45 bisognerà dunque munirsi dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

La diretta streaming gratis di Juventus-Lazio sarà disponibile su DAZN . Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on demand al termine del post partita.

Juventus-Lazio potrà essere seguita in diretta testuale su Goal: vi accompagneremo nel racconto del match dalla mattina con curiosità e statistiche, poi nel racconto minuto per minuto delle azioni salienti.

Non sono attese novità per Pirlo, che in attacco potrebbe riproporre Kulusevski al fianco di Ronaldo, con Morata ancora dalla panchina. Chiesa e Bernardeschi sugli esterni, Bentancur e Rabiot in mediana, McKennie verso l'esclusione. Alex Sandro confermato in difesa assieme a Danilo e Demiral davanti a Szczesny. Chiellini, Arthur e Dybala ancora out, mentre potrebbero recuperare Cuadrado, Bonucci e De Ligt.

In casa Lazio Patric dovrebbe completare il trio difensivo davanti a Reina con Hoedt e Acerbi. Sempre fuori Radu e Luiz Felipe, out anche Lazzari. A destra andrà Marusic, con Lulic dalla parte opposta. Centrocampo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva. In attacco Correa affiancherà Immobile.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.