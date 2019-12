Juventus-Lazio dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Juventus e Lazio si contendono a Riyad la Supercoppa Italiana: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri e la di Simone Inzaghi si contendono la 2019/2020, recentemente ribatezzata per ragioni di sponsorizzazione Coca Cola Supercup 2019/2020. Di fronte i bianconeri, vincitori dello Scudetto nella passata stagione, e i biancocelesti, che si sono aggiudicati invece la Coppa 2018/2019.

Le due squadre si sono giocate il trofeo altre 4 volte: per 2 volte ha avuto la meglio la Vecchia Signora, nel 2013 e nel 2015, per 2 volte l'Aquila, uscita vincitrice dal confronto nel 1998 e nel 2017. I capitolini si sono aggiudicati anche la recente sfida di andata in , imponendosi 3-1 allo Stadio Olimpico.

Complessivamente la Juventus ha vinto 8 volte il trofeo ed è il club che lo ha sollevato più di tutti, mentre la Lazio se l'è aggiudicato 4 volte. L'ultimo trionfo dei bianconeri risale all'ultima edizione, con la squadra di Allegri che si impose di misura per 1-0 sul , mentre l'ultima vittoria dei biancocelesti è del 2017. Madama detiene anche il primato di finale disputate (14) e di quelle perse (6).

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, nel caso in cui dovesse scendere in campo, staccherebbe Dejan Stankovic come recordman di presenze nella competizione (attualmente 9 come il serbo), mentre in caso di successo dei piemontesi lascerebbe alle spalle sempre l'ex centrocampista serbo per numero di trofei sollevati (attualmente 6). In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Juventus-Lazio si giocherà domenica 22 dicembre 2019 nel palcoscenico del King Saud University Stadium di Riyad, in . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è previsto per le ore 17.45 italiane, le 19.45 locali. Sarà la 5ª finale della Supercoppa italiana che metterà di fronte le due formazioni.

Sarà la Rai a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva in chiaro la finale della Supercoppa Italiana Juventus-Lazio, che andrà in onda su Rai Uno con collegamento a partire dalle ore 17.30. La telecronaca sarà curata da Dario Di Gennaro, che sarà coadiuvato da Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire la partita Juventus-Lazio anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della Rai, Rai Play.

JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi su Goal avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla finale della Supercoppa Italiana Juventus-Lazio, che sarà seguita in diretta testuale. Potrete così essere informati in tempo reale su tutto quello che riguarda l'evento, dal pre-partita con le formazioni ufficiali, fino al fischio finale e alle dichiarazioni post gara dei protagonisti in campo e dei due allenatori.

Sarri recupera Szczesny fra i pali. Davanti al portiere polacco la difesa a quattro vedrà Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra e la coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt. A centrocampo Pjanic sarà il regista, con Bentancur e Matuidi mezzali. Davanti fiducia ancora in Dybala sulla trequarti alle spalle del tandem composto da Higuain e Cristiano Ronaldo. Indisponibili i soli Chiellini e Khedira.

Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2. In attacco tandem composto da Correa, favorito su Caicedo, e il bomber Immobile. Centrocampo scolpito con Lazzari e Lulic a presidiare le due fasce, Lucas Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali. In difesa sarà Luiz Felipe a completare la linea a tre con Acerbi e Radu davanti al portiere Strakosha.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.