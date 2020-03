La Juventus lascia la 'Serie A' della Borsa: retrocessa nell'indice secondario

Il titolo della Juventus si appresta a lasciare il principale indice della Borsa Italiana, al suo posto entrerà Banca Mediolanum.

Non solo calcio giocato. La , infatti, si appresta a proporre una novità legata all'alta finanza. A distanza di un anno dal suo esordio, il titolo della Vecchia Signora si appresta a chiudere la sua permanenza sul Ftse Mib, il principale indice della Borsa Italiana.

A riportarlo è la 'Gazzetta dello Sport', che spiega come il Ftse Index Series Technical Committee abbia ufficializzato che a partire da lunedì 23 marzo 2020 il titolo del club bianconero entrerà a far parte nel secondario indice Mid Cap.

Un passaggio obbligato, da associare al seguito della variazione di livello di capitalizzazione proposto dalla Juventus.

Il prezzo delle azioni bianconere attualmente si aggirano attorno 0,89 euro, che equivale a circa il 20 per cento in meno rispetto a un mese fa e il 19,9 per cento in meno in relazione a poco più di un anno fa. Con una quotazione complessiva che si aggirava attorno ai 1,4 euro, ora crollata sotto gli 0,9.