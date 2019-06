Juventus, la verità di Sacchi: "Non c'è mai stata la possibilità di un arrivo di Guardiola"

Arrigo Sacchi ha presentato questa sera il suo libro "La coppa degli immortali" nell'Auditorium Banco BPM e si è successivamente trattenuto con i cronisti presenti a parlare di calcio. L'ex tecnico del ha commentato innanzi tutto le vicende di casa , con l'ufficialità di Sarri come successore di Massimiliano Allegri in panchina.

"Non c'è mai stata la possibilità di un arrivo di Guardiola alla Juventus. Sta bene dov'è. Quest'anno Pep proverà l'attacco alla con il . Sarri è una scelta rivoluzionaria per la Juventus. È importantissima per la grande storia del club, per l’affetto del quale è circondato. Se la Juventus incominciasse ad interpretare un calcio più audace, più avveniristico, aiuterebbe molto lo sviluppo italiano. I tifosi devono essere comunque contenti, perché è del livello di Guardiola o Pochettino. Hanno la stessa visione della loro storia e del loro lavoro".