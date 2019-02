Juventus, la speranza di Khedira: rientrare per il ritorno con l'Atlético

Secondo Tuttosport, Sami Khedira spera in un ritorno in anticipo sui tempi: svolgerà dei controlli per valutare poi il rientro per l'Atlético.

Obiettivo Champions. Anche nella settimana che porta a una sfida delicata come quella contro il Napoli di Ancelotti, in casa Juventus i pensieri sono rivolti ancora alla Champions League e a un 2-0 da ribaltare all'Allianz Stadium contro l'Atlético Madrid. Anche gli assenti per infortunio puntano a giocare la sfida di ritorno, compreso

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tedesco aveva saltato la gara d'andata per un problema cardiaco, un'aritmia atriale rivelata soltanto alla vigilia della partita del Wanda Metropolitano. L'ex Real e Stoccarda non è nemmeno partito con la squadra alla volta della città e non è risultato nell'elenco dei convocati. Lo stop previsto per lui, secondo il comunicato stampa diffuso dalla Juventus, era di circa un mese.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo Tuttosport, però, fonti tedesche diirettamente da Stoccarda, dove il giocatore si troverebbe durante questo periodo di riposo forzato, affermerebbero che l'obiettivo di Khedira sia rientrare proprio per la gara di ritorno con i 'Colchoneros', in programma il 12 marzo.

Per la testata torinese, nei prossimi due giorni il centrocampista campione del mondo dovrebbe fare rientro alla base, a Torino, per sottoporsi a dei controlli cardiologici. Se da questi dovesse arrivare un 'via libera' per tornare in campo, la speranza di Khedira sarebbe il recupero in tempo per poter scendere in campo conrto l'Atlético.

Se da Stoccarda c'è ottimismo, secondo Tuttosport in casa Juventus ci sarebbe più cautela: i bianconeri preferirebbero essere prudenti e non c'è l'intenzione di correre un rischio.