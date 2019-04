Juventus, la Procura Federale chiede la prova tv per Mandzukic

La Procura Federale chiede la prova tv per il calcio inferto da Mandzukic a Romagnoli in Juventus-Milan: la palla passa al Giudice Sportivo.

- è stata contraddistinta da mille polemiche arbitrali: l'episodio principe è senza dubbio quello del rigore non concesso ai rossoneri per tocco col braccio di Alex Sandro su cross di Calhanoglu, decisione presa dall'arbitro Fabbri nonostante la revisione al VAR.

A far discutere, anche il calcio di Mario Mandzukic ad Alessio Romagnoli nell'area piccola bianconera, gesto non segnalato da Calvarese al VAR o comunque non visto: in quest'ultimo caso, se cioè non vi fosse alcuna traccia nel referto arbitrale, allora la prova sarebbe inevitabile.

Provvedimento richiesto dal Procuratore Federale: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Giuseppe Pecoraro riterrebbe il gesto del croato una "condotta violenta di particolare gravità", tanto da invocare l'utilizzo della 'vecchia' prova tv.

Il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, si era così espresso in merito al contatto tra l'attaccante croato e il difensore italiano.

"In caso fosse stato reputato violento, il VAR sarebbe intervenuto sanzionando con il cartellino rosso Mandzukic. Sono situazioni valutate da uno dei direttori di gara in campo, se non vengono ritenute fallose allora il VAR non può agire in quanto non si tratta di grave errore. Dal campo non si ha la percezione giusta se il contatto ci sia oppure no".

A questo punto la palla passa al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che dovrà scegliere se rimettere in azione la prova tv o meno: di sicuro Mandzukic rischia uno squalifica che andrebbe dalle due giornate in caso di condotta antisportiva alle quattro necessarie per quella violenta di particolare gravità. In mezzo i tre turni di stop per la condotta violenta.

Per il VAR sarebbe un brutto colpo da assorbire se la prova tv dovesse intervenire: uno strumento quasi dimenticato e prossimo alla pensione, ma ancora utile quando la tecnologia in campo non è in grado di vivisezionare ogni episodio dubbio.