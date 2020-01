Juventus, la madre di Rabiot sicura: "Ora gioca, è felice a Torino"

Veronique Rabiot nega che il figlio abbia problemi alla Juventus ed attacca il presidente della federazione francese: "E' un bugiardo".

La rabbia e l'orgoglio. Veronique Rabiot, madre-agente del centrocampista della , intervistata da 'l'Equipe' ha negato che il figlio abbia problemi in e non ha perso l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Nel mirino della signora Rabiot stavolta è finito soprattutto il presidente della Federcalcio francese, Le Graet.

"Non ho avuto contatti con il signor Le Graët . Non ho chiesto nulla, non abbiamo parlato. So che i giornalisti dicono che ho avuto contatti con lui, ma è falso e lui è un bugiardo".

La madre di Rabiot poi nega che il figlio abbia rifiutato di giocare per la .

"Quale calciatore che non vorrebbe giocare per la Nazionale? Non si è mai rifiutato di essere una riserva, aveva solo chiesto di non essere a disposizione per il controllo antidoping, che è completamente diverso".

Infine, come detto, la signora Rabiot assicura come Adrien si sia perfettamente ambientato in Italia e alla Juventus.