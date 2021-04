Juventus, Kulusevski in goal con il primo tiro in porta del 2021

Una statistica tanto assurda quanto vera: Kulusevski non tirava in porta dallo scorso 19 dicembre: ieri il goal con il primo tiro in porta del 2021.

Nella vittoria di domenica della Juventus ai danni del Genoa c'è una nota lieta su tutte: il ritorno al goal di Dejan Kulusevski, che nel corso di questa stagione sta vivendo alti e bassi, con una continuità di rendimento ancora mai trovata in bianconero.

Ma c'è un dato lampante che fa capire un po' i problemi di Kulusevski e cosa è mancato alla sua stagione, una statistica tanto assurda quanto vera: ieri lo svedese è andato in goal con il suo primo tiro in porta del 2021.

Per la precisione, l'ex giocatore del Parma non realizzava un tiro in porta in Serie A dallo scorso 19 dicembre, giorno della vittoria contro il Parma e, guardate un po', dell'ultimo suo goal messo a segno in campionato.

Kulusevski ha tirato pochissimo in porta in questa Serie A, pochissimo: sono soltanto 6 le conclusioni in porta del calciatore svedese in totale. Ma Kulusevski ha anche una percentuale realizzativa notevole: con i 6 tiri in porta sono arrivati anche 4 goal.

Il compito di Pirlo e di tutta la Juventus sarà quindi quello di metterlo in condizione di tirare più volte in porta, visto che il cinismo sicuramente non gli manca.