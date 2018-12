Juventus, Khedira recuperato: disponibile contro la Roma

La Juventus riabbraccia Sami Khedira: il centrocampista tedesco si è allenato in gruppo e ci sarà per la sfida contro la Roma.

La Juventus trova finalmente una bella notizia dall'infermeria: Sami Khedira si è allenato in gruppo nella seduta d'allenamento di oggi ed è da considerarsi recuperato per la sfida contro la Roma.

Il centrocampista tedesco era alle prese con un problema alla caviglia che adesso sembra essere risolto del tutto. Non è ancora chiaro se Khedira partirà come titolare contro la Roma, ma sarà a disposizione. La sceltà poi spetterà a Massimiliano Allegri.

In questa stagione il centrocampista è stato più fuori che dentro al campo. Cinque presenze in Serie A e tre in Champions League per Khedira, che adesso torna per dare una mano alla Juventus.

Massimiliano Allegri non può che essere più che felice per questo ritorno, dato che il centrocampo è stato il reparto più falcidiato dai guai fisici. Adesso l'allenatore della Juventus torna ad avere più scelta per schierare la sua mediana, visto che anche Emre Can ormai è a pieno regime da un paio di settimane.

