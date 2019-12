Juventus, Khedira dopo l'operazione: "Tornerò presto ad aiutare la squadra"

Sami Khedira, appena operato al ginocchio, su Twitter: "Sono sempre tornato in migliori condizioni di quanto molti si aspettassero".

Operato con successo ad , in , Sami Khedira dovrà rimanere lontano dai campi per un tempo non indifferente: tre mesi. In pratica, arrivederci a marzo. Ma il centrocampista della , da sempre avvezzo ai guai fisici, non è si perso d'animo.

Khedira, costretto a saltare la gara di campionato contro il e poi tutte le prossime sfide che attendono la Juventus, ha infatti pubblicato su Twitter un lungo messaggio nel quale è evidente il proprio ottimismo per un rapido rientro in campo.

"L'operazione è andata in modo perfetto e ho già lasciato l'ospedale. Sono ottimista e sicuro che la riabilitazione andrà senza problemi e chi mi conosce sa che mi sono già dovuto fermare spesso, e comunque sono sempre tornato più veloce e in migliori condizioni di quanto molti si aspettassero. Sono contento di poter tornare presto ad aiutare la mia squadra. Fino ad allora sarò il più grande fan della ".

Il ritorno di Khedira, come detto, è in programma per il mese di marzo. Proprio quando la sarà già entrata nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Per il finale di stagione, Sarri potrà contare anche sull'ex .