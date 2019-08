Juventus, Khedira ha convinto Sarri: potrebbe partire solo Matuidi

Sami Khedira, al contrario di quello che si potesse pensare fino a poco tempo fa, potrebbe restare alla Juventus perché ha convinto Sarri.

La avrà molti giocatori da piazzare in queste ultime tre settimane di calciomercato, anche in modo obbligatorio, dato che dalla lista UEFA, attualmente, dovrebbero essere depennati sei giocatori. Tra questi però a sorpresa potrebbe non esserci Sami Khedira.

Secondo quanto riportato dalla 'Repubblica', il centrocampista tedesco sta convincendo Maurizio Sarri in queste settimane e, visto che almeno un'uscita dovrà concretizzarsi a centrocampo, il nome più caldo al momento è quello di Blaise Matuidi, che non è entrato nel cuore del tecnico ex .

Anche nell'amichevole di sabato contro l' , Sami Khedira ha giocato da titolare ed ha pure segnato contro l'Atletico Madrid. Un segnale che non ha lasciato indifferente Maurizio Sarri, che apprezza le doti in inserimento dell'ex .

Mancano solo poche settimane alla fine del calciomercato e non è comunque ancora detta l'ultima parola: a fronte di buone offerte dal punto di vista economico, potrebbero partire anche entrambi. Se l'indiziato sarà solo uno, allora potrebbe essere proprio Matuidi.