Juventus, Khedira è rientrato a Torino: iniziato il percorso di riabilitazione

Sami Khedira è rientrato a Torino per iniziare il percorso riabilitativo. È stato operato al cuore il 19 febbraio.

La Juventus, dopo aver messo l'ultima ipoteca sul campionato con il +16 conquistato vincendo al San Paolo, punta la rimonta con l'Atlético Madrid in Champions League. Con la speranza di recuperare Douglas Costa, ma con ogni probabilità senza Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco, secondo quanto riporta 'Ansa', è rientrato oggi a Torino dopo essere stato in Germania negli scorsi giorni, dove ha anche assistito alla partita tra Augsburg e Borussia Dortmund (in campo c'era suo fratello Rani).

Il periodo di convalescenza per l'ex Stoccarda e Real Madrid è terminato: ora può iniziare il percorso riabilitativo. Nei prossimi giorni il numero 6 bianconero sarà sottoposto a ulteriori controlli clinici.

Khedira era stato operato per un'aritmia atriale il 19 febbraio scorso, alla vigilia di Atlético Madrid-Juventus, gara persa per 2-0 dagli uomini di Allegri.

Il recupero per il ritorno, come lasciato intendere anche dal tecnico della Juventus nella conferenza stampa pre Napoli, è comunque improbabile. Per la partita decisiva dell'Allianz Stadium il tecnico bianconero potrebbe recuperare soltanto Douglas Costa.