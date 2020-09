Juventus-Khedira, braccio di ferro: il tedesco non vuole rescindere

Sami Khedira al momento non ne vuole sapere di rescindere con la Juve, che invece pressa il giocatore per questo. Lo riporta 'Tuttosport'.

La pensava a questo punto del calciomercato di aver già "liberato" la rosa da Sami Khedira. La Vecchia Signora in questo momento ha bisogno di un posto libero a centrocampo ed ha bisogno anche di liberarsi dell'ingaggio oneroso del tedesco.

Come successo con Blaise Matuidi, la Juventus vorrebbe semplicemente rescindere il contratto con Sami Khedira. Ma al contrario del francese, almeno fino a questo momento, il tedesco non ne vuole sapere. Lo riporta 'Tuttosport'.

Khedira si fa forte del contratto ancora in vigore fino al prossimo giugno. Del resto, era stato tesserato a parametro zero nel 2015 e non causerebbe alcuna minusvalenza a bilancio. Di contro la sua partenza garantirebbe un risparmio superiore ai 10 milioni lordi sul monte ingaggi.

La partenza di Khedira, anche numericamente oltre che economicamente, libererebbe di fatto il posto già occupato da Weston McKennie. Si continua quindi a lavorare, anche se l'intesa tra la Juventus e Khedira non sembra ancora vicina.