Juventus, Kean potrebbe saltare la Roma: salgono le quotazioni di Dybala dal 1'

Paulo Dybala potrebbe trovare posto da titolare all'Olimpico: Kean ha saltato la seduta d'allenamento dell'antivigilia per influenza. Torna Sandro.

La potrebbe viaggiare alla volta di , dove sfiderà i giallorossi domenica sera, senza uno dei suoi giocatori più in forma nella seconda parte di stagione: Moise Kean.

L'attaccante classe 2000 è stato vittima di un attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'allenamento dell'antivigilia, come riporta la Juventus sul proprio sito ufficiale.

Il suo impiego e la sua presenza nella lista dei convocati saranno da valutare domani, quando Allegri parlerà in conferenza stampa.

In ogni caso il suo sostituto sarebbe sicuramente di livello: potrebbe infatti giocare dal 1' Paulo Dybala, tornato in gruppo e pronto a scendere in campo.

L'argentino non gioca dalla sfida interna con l' , un ricordo amaro nella stagione della , visto che è costata l'eliminazione in .

L'ex è rientrato in gruppo insieme a Bentancur ed Emre Can, ritorni di fatto già annunciati. Rientrato in gruppo anche Alex Sandro, che si giocherà un posto con Spinazzola sulla fascia sinistra di difesa.