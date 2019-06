Juventus, Kean debutta nella musica trap: video con Boro Boro

Da i goal in campo con la Juventus al debutto nella musica trap: Kean veste i panni del cantante in un video con l'artista piemontese Boro Boro.

Protagonista dentro e fuori dal campo. Dopo l'entusiasmante stagione con la maglia della , che gli ha permesso anche di conquistare la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, Moise Kean ha deciso ora di fare il suo debutto nella musica trap.

Sta già spopolando sul web infatti il teaser del brano 'Drip the money freestyle', nel quale la stellina bianconera appare a suo agio al fianco dell'artista piemontese Boro Boro, diventato famoso grazie alla sua partecipazione alle audizioni di 'X-Factor 12', dove ha presentato il suo singolo 'Rapper Gamberetti'. Un featuring molto particolare, con il giovane classe 2000 padrone della scena.

L'attaccante vercellese è però soltanto l'ultimo di una lunga lista di calciatori che negli anni hanno deciso di confrontarsi con il panorama musicale. Il caso più famoso in è sicuramente rappresentato da Lucas Castro, giocatore che vanta già numerosi album. Così come Daniel Osvaldo, altro ex calciatore che ora ha deciso di vivere da musicista.

A vestire i panni da dj in passato ci hanno poi provato l'ex attaccante della Djibril Cissé e l'ex terzino della Juventus Paolo De Ceglie, senza dimenticare poi il Papu Gomez, Pierluigi Gollini e Kevin Prince Boateng. Tutti calciatori con una grande passione per la musica.