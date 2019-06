Juventus, Kean rivela: "Balotelli e Drogba le mie fonti d'ispirazione"

L'attaccante della Juventus, Moise Kean, parla dei suoi riferimenti calcistici e sul futuro non si nasconde: "Ambisco alla Champions League".

L'estate di Moise Kean si annuncia molto calda, visto che il giovane attaccante della , dopo gli impegni con la Nazionale maggiore di Mancini, sarà impegnato con gli Azzurrini negli Europei Under 21 che si disputeranno in e San Marino dal 16 al 30 giugno.

Il classe 2000 ha rilasciato un'intevista al magazine 'SoccerBible', nella quale ha parlato dei suoi modelli di riferimento e delle sue ambizioni future.

"Drogba è stato sicuramente una fonte d'ispirazione. Mi piaceva molto, era uno dei miei idoli. Guardavo come si muoveva e quanto segnava! Lui è stato fantastico. Tra gli italiani, poi, quando ero più giovane, mi piaceva Mario Balotelli. Specialmente durante il suo periodo all' . Anche Mario è stato una fonte d'ispirazione per me".

Attualmente Kean può allenarsi in bianconero assieme a un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, che può essere per lui un grande esempio.

"Quando ci alleniamo, cerco di osservare tutte le cose che fa, dal suo atteggiamento in campo alla sua voglia di giocare, di allenarsi e di essere sempre pronto. Allenarsi con grandi campioni ha benefici che non puoi sottovalutare. Se gli ho mai chiesto dei consigli? No, non sono il tipo. Osservo attentamente quello che fa e poi provo a ripetere ciò che ho imparato sul campo".

Per il futuro Kean ha grandi ambizioni, rigorosamente con indosso la maglia della Juventus.

"Quando sono arrivato a Vinovo, ho capito che le cose sarebbero cambiate.La Juventus ti aiuta a crescere e diventare un uomo in tutte le cose che vuoi fare. Impari molte cose senza neanche accorgertene. Tecnicamente sono migliorato, ma la mia ambizione è di migliorare ogni giorno sempre di più. Questa maglia comporta delle responsabilità, ma per me non sono un peso. Sono sicuro che al momento non ci siano altre squadra che possano aiutarmi a crescere come la ".

Il sogno, come per tante giovani promesse, anche per Kean è poter alzare al cielo un giorno la Coppa con le orecchie.