Juventus-Inter, Sarri non parlerà in conferenza stampa

Viste le norme vigenti per limitare il contagio del Coronavirus, salta la conferenza stampa di Sarri alla vigilia di Juventus-Inter.

Ormai abbiamo cominciato a farci l'abitudine a comunicazioni di questo tipo. Domani avrebbe dovuto avere luogo la conferenza stampa di Maurizio Sarri prima di - , ma non ci sarà per le restrizioni dovute al Coronavirus.

"In ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter non avrà luogo".

Potrebbe anche essere una buona notizia per Maurizio Sarri, non obbligato a rispondere al 'fuoco dei cronisti' in un momento delicato per la sua Juventus. L'allenatore bianconero preparerà il big match (che si giocherà a porte chiuse) in totale segretezza.

Anche se non ci sono comunicati ufficiali da parte dell'Inter, nemmeno Antonio Conte dovrebbe parlare in conferenza stampa nella giornata di domani. Senza dubbio si tratta di una vigilia quanto mai unica e particolare del Derby d' .