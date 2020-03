Le date dei recuperi: Juventus-Inter domenica 8 marzo insieme alle altre rinviate

Il 27esimo turno si giocherà una settimana dopo, slittano anche le altre giornate: un turno infrasettimanale a maggio per poter incastrare tutto.

Non sarà un calcio tornato alla normalità, visto il decreto per le gare a porte chiuse fino al 3 aprile, ma la si giocherà comunque. Niente 27esimo turno, niente 25esimo: nel prossimo weekend si giocheranno le restanti gare del 26esimo, con -, la gara delle polemiche, in testa.

Juventus-Inter verrà disputata domenica 8 marzo alle ore 20:45, come posticipo per chiudere il ciclo delle sei gare rimanenti. Domenica anche il resto delle gare, con - alle 15 insieme a - , mentre alle 12:30 si giocherà contro .

Il match tra e verrà disputato domenica alle oer 18, mentre chiuderà i recuperi della 26esima giornata - lunedì 9 marzo alle ore 12:30. Risultato di questa decisione, il calendario di Serie A slitterà di una giornata, con un turno infrasettimanale a maggio.

Altre squadre

Annunciati anche i recuperi della 25esima giornata: il 18 marzo si giocheranno -Sassuolo, Verona- e -Parma, tutte alle ore 17. Ancora da definire invece Inter-Sampdoria, che verrà ufficializzata a seconda del cammino europeo della squadra di Conte.

Il quadro in Serie A per l'8 e 9 marzo:

PARMA-SPAL domenica ore 12:30

MILAN-GENOA domenica ore 15

SAMPDORIA-VERONA domenica ore 15

UDINESE-FIORENTINA domenica ore 18

JUVENTUS-INTER domenica ore 20:45

SASSUOLO-BRESCIA lunedi ore 18:30