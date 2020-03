Juventus-Inter, le probabili formazioni: Ronaldo ci sarà, Eriksen in panchina

Oggi si conoscerà la data del recupero di Juventus-Inter: Ronaldo ci sarà nonostante i problemi di salute della madre, panchina in vista per Eriksen.

Il calcio riparte, seppur a porte chiuse: il nuovo Decreto governativo permette lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche sportive, ma soltanto senza tifosi sugli spalti, misura restrittiva (valida fino al 3 aprile) necessaria per limitare al massimo le possibilità di contagio da Coronavirus.

L'attesa maggiore riguarda la data in cui si giocherà - , big match precedentemente rinviato della 26esima giornata: con ogni probabilità sarà domenica 8 marzo il giorno prescelto, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Decisione che sarà ufficializzata nelle prossime ore.

I bianconeri arrivano allo scontro diretto con sei punti di vantaggio sui rivali che hanno giocato una gara in meno, quella con la rinviata a data ancora da definire. Questo scarto potrebbe risultare un vantaggio a livello mentale per i padroni di casa che però non potranno contare sul supporto del proprio pubblico, spesso e volentieri punto di forza che ha permesso di mantenere inviolato finora il fortino dell'Allianz Stadium.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

Tifosi della Juventus col fiato sospeso per la presenza di Cristiano Ronaldo, reduce da un viaggio in per sincerarsi delle condizioni della madre Dolores, colpita da un ictus: il portoghese però sarà regolarmente al suo posto nel tridente con Cuadrado e Dybala, solo panchina per Higuain. Bentancur e Matuidi ai lati di Pjanic, bocciatura per Rabiot. Da valutare le condizioni di capitan Chiellini, alle prese con un affaticamento all'adduttore: De Ligt e Bonucci dovrebbero sistemarsi al centro della retroguardia, Danilo e Alex Sandro i terzini con Szczesny tra i pali.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

Calvario finito per Handanovic, pronto a riprendersi il suo posto tra i pali della porta nerazzurra dopo aver risolto il problema dell'infrazione al mignolo della mano sinistra. In difesa possibile novità riguardante l'inserimento di D'Ambrosio nel terzetto con De Vrij e Skriniar: a farne le spese, in tal caso, sarebbe Godin. Candreva titolare sulla fascia destra alla luce del risentimento muscolare di Moses, Young sull'out opposto. In mediana si va verso l'esclusione dal primo minuto di Eriksen: Conte dovrebbe affidarsi a Vecino e Barella nel ruolo di mezzali accanto al regista Brozovic. In attacco nessuna sorpresa: spazio per Lautaro e Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.