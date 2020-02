Juventus-Inter, non solo TV8: anche la RAI si mette a disposizione

Anche la RAI è intenzionata a trasmettere Juventus-Inter, ma anche le altre gare a porte chiuse, in chiaro: "Per la tutela dell'interesse pubblico".

- a porte chiuse, ma trasmessa in chiaro per consentire a tutti di fruire dell'evento. Un'ipotesi diventata sempre più concreta, fino alla conferma della possibilità da parte di Sky. Ma non è solo TV8 in lizza per trasmetterla: anche la RAI si è messa a disposizione.

Ad apprenderlo è l'ANSA, con tanto di conferma da parte di una fonte qualificata legata all'azienda di servizio pubblico:

"Lo facciamo a tutela dell'interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99,87% della popolazione italiana".

La RAI si sarebbe messa a disposizione non soltanto per Juventus-Inter, la gara di cartello della ventiseiesima giornata di , ma anche per le altre partite del turno a rischio porte chiuse. Non poche, come è emerso nelle scorse ore.

Naturalmente la RAI dovrebbe giungere a un accordo con Sky, che detiene i diritti della maggior parte delle partite della Serie A e, in particolare, di Juventus-Inter. Intanto, però, l'ipotesi che il derby d' venga trasmesso in chiaro sta acquisendo sempre più concretezza.