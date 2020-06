Juventus, Inter e Lazio: i calendari a confronto per la corsa Scudetto

Con la ripartenza della Serie A, Juventus, Inter e Lazio sono pronte a darsi battaglia a distanza, e non, per conquistare lo Scudetto 2019/2020.

Dopo mesi di dubbi e mani tra i capelli si riparte. Con gli scarpini in campo e lo sguardo alto. Pochi giorni per la ripresa della e il grande obiettivo dello Scudetto, di una lunga lotta per il titolo mai così appassionante e fermata sul più bello a causa della pandemia da coronavirus. La caccia al trono della , ancora una volta favorita per il successo in virtù dell'attuale vetta, da parte dell'affamata di Inzaghi e di un' decisa a non mollare proprio ora sarà il più grande spettacolo, il clou di questo ritorno al calcio giocato.

La prima a scendere in campo, escludendo ovviamente la Coppa , sarà l'Inter. La squadra di Conte deve infatti recuperare la partita interna contro la Sampdoria, rimbalzata più volte a inizio pandemia in cerca di una collocazione mai trovata. Perchè come noto fu giocato il big match contro la Juventus, positivo per i bianconeri e horror per i nerazzurri, lasciando la gara di San Siro ad essere la prima a porte chiuse in quel del Meazza.

L'Inter riparte con nove punti di distacco dalla vetta, a meno otto dalla Lazio prima inseguitrice di Madama. Potenzialmente dunque saranno sei in caso di successo contro la pericolante blucerchiata, ma in realtà con un punto in più da recuperare in caso di arrivo a pari punti con i bianconeri, visto lo scontro diretto totalmente a favore della compagine di Sarri. Il club meneghino è in svantaggio anche relativamente ai capitolini, per via della differenza reti da considerare davanti alla parità negli scontri diretti. Altra storia.

Detto dell'Inter contro la , la lotta Scudetto vera e propria ricomincerà lunedì 22 giugno, con il 27esimo turno al via. In questo caso la prima a scendere sul terreno di gioco sarà la Juventus, alla prova Bologna. Un ostico e che porta ad un pronostico per nulla scontato, nonostante la gara sulla carta sia comunque principalmente dalla parte dei bianconeri. Le sorprese del primo turno post covid potrebbero arrivare immediatamente, dal momento che la Lazio avrà il big match contro l' immediatamente e l'Inter, in casa contro il , potrebbe subito ritornare sensibilmente in corsa approfittando delle due trasferte.

Subito fuoco alle polveri e situazioni ribaltabili nel giro di qualche tempo di gioco, verso una normalità più marcata nella 28esima giornata. La Juventus infatti se la vedrà contro il in casa, alla pari della Lazio pronta ad ospitare la all'Olimpico e più fresca senza la a cui pensare. L'Inter invece, 'esordirà' in Serie A fuori dalle mura amiche (?) in quel di . Primo grande ostacolo da chi punta di soppiatto all' .

Il cammino verso lo Scudetto sarà un continuo alternarsi tra Juventus e Lazio, le favorite, e l'inseguitrice Inter. Le prime torneranno in trasferta nel 29esimo turno, mentre l'Inter giocherà in casa ribaltando nuovamente i ruoli. Madama a Genova contro il , Aquila a contro i granata. Gare insidiose in virtù della lotta salvezza, in cui nessuno potrà rilassarsi. Come la Beneamata, sì a San Siro, ma davanti ad un verso l'ultima spiaggia.

A inizio luglio la situazione andrà oltre il caldo consentito, non solo relativamente al meteo. Perchè nello stesso turno, e nella prima gara del mese, sia Juventus che Lazio potrebbero avere grosse difficoltà per ovvi motivi. CI sarà il derby della Mole da una parte e la sfida al dall'altra, davanti ad un'Inter invece in casa contro il Bologna. Conte non potrà mai rallentare in turni così, quando le due avversarie avranno big match che invece i nerazzurri almeno sulla carta non avranno.

Solamente al 31esimo turno tutte le squadre avranno a che fare con una gara in trasferta: se Lazio e Inter affronteranno rispettivamente Lecce e , la Juventus se la vedrà però contro il Milan in un San Siro deserto che potrebbe seriamente influire sulla gara, poco più che un match normale in cui i rossoneri proveranno comunque ad essere nuovamente colosso del calcio.

E' capolista e non ha mai avuto problemi negli anni ad affrontare una serie di gare da urlo in pochi giorni, ma anche stavolta la Juventus dovrà superarsi visto che dopo il Derby e il Milan, se la vedrà contro l'Atalanta alla 32esima giornata, mentre Lazio e Inter giocheranno in casa sfidando Sassuolo e Torino. In ogni caso anche la rosa di Sarri scenderà in campo allo Stadium, seppur in una partita estremamente dura.

Se il 33esimo avrà nuovamente tre trasferte 'semplici' per Juventus, Lazio e Inter (Sassuolo, e ), a seconda di come evolverà la classifica, l'eventuale matematica o la nuova sospensione del coronavirus, la 34esima giornata lascerà inchiodata sulla sedia tutta Italia: si gioca Juventus-Lazio allo Stadium ed essendo fine luglio potrebbe esserci anche l'apporto dei tifosi in caso di ok governativo. E l'Inter? Non esulta, perchè sarà a , all'Olimpico, anche qui con l'eventuale accesso limitato per i fans.

L'unica delle tre a giocare fuori nel 35esimo turno sarà la Juventus, a Udine, guardando Lazio e Inter ospitare e Fiorentina. Qualche giorno dopo nessuna grande sfida, ma solo bianconeri in casa (Sampdoria), rispetto alle altre sfide (Lazio a Verona, Genoa-Inter). Il campionato si chiuderà con Cagliari-Juventus, Lazio-Brescia e Inter- alla 37esima. Per la squadra di Conte il problema calendario sarà proprio alla fine, visto che all'ultima giornata dovrà sfidare l'Atalanta a Bergamo, trovando però conforto da Juventus-Roma e Napoli-Lazio nelle stesse ore. Si parte.

JUVE, LAZIO, INTER: CALENDARI A CONFRONTO