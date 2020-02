Juventus-Inter in chiaro? No, la Legge Melandri blocca tutto

'La Gazzetta dello Sport' spiega perché sarà quasi impossibile trasmettere in chiaro Juventus-Inter: "colpa" della Legge Melandri...

Nella giornata di martedì vi abbiamo raccontato l'ipotesi che Juventus-Inter venisse trasmessa in chiaro, in via eccezionale. Ma così, al 99%, non sarà.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, nonostante Sky offrisse la possibilità e Rai e Mediaset fossero disponibili ad accoglierla, non ci sarà nessuna partita in chiaro. Il motivo? La Legge Melandri che regola la trasmissione delle partite su pay .

Come prevede la legge Melandri, il testo che disciplina la commercializzazione dei diritti televisivi del calcio, la partita non potrà essere trasmessa quindi in chiaro da nessun emittente.

A meno che non venga fatta una deroga alla Legge Melandri o che arrivi un intervento legislativo, come invocava ieri il Codacons, con un decreto ad hoc, la partita non potrà essere trasmessa in chiaro.

E visti i tempi stretti per queste cose, con ogni probabilità solo gli abbonati a Sky potranno guardare il Derby d' , che sarà giocato a porte chiuse.